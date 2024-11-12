Премьер Японии Исиба уснул во время собственного переизбрания
Токио, 12 ноября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уснул в парламенте, когда проходило голосование за его переизбрание на пост главы правительства. Об этом сообщило издание Nikkei.
Пленарное заседание проходило накануне. При первом голосовании Исиба скрестил руки на груди, закрыл глаза и наклонил голову вперёд.
Главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси пояснил, что причиной стала болезнь японского премьера. Незадолго до заседания он принял лекарства от простуды, из-за чего и мог уснуть. Серьёзных проблем со здоровьем у политика нет, уточнил Хаяси. Но 9 ноября Исиба прошёл обследование в больнице Международного университета здравоохранения и социального обеспечения в Токио.
Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Исиба был избран главой японского правительства. За него проголосовал 221 депутат из 381. При этом за председателя оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода проголосовали 160 парламентариев.
В связи с тем, что Исиба досрочно распустил палату представителей парламента Японии, 27 октября в стране прошли досрочные парламентские выборы. Это произошло через месяц после того, как Исиба стал премьер-министром.
Явка на выборах составила 53,84%. По итогам выборов коалиция в составе ЛДП и партии «Комэйто» потеряла большинство в парламенте, не набрав необходимые 233 места. ЛДП получила 197 мест, «Комэйто» — 24. При этом до выборов ЛДП принадлежало свыше половины из 465 мест.