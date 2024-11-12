Токио, 12 ноября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уснул в парламенте, когда проходило голосование за его переизбрание на пост главы правительства. Об этом сообщило издание Nikkei.

Кадр из видео

Пленарное заседание проходило накануне. При первом голосовании Исиба скрестил руки на груди, закрыл глаза и наклонил голову вперёд.

Главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси пояснил, что причиной стала болезнь японского премьера. Незадолго до заседания он принял лекарства от простуды, из-за чего и мог уснуть. Серьёзных проблем со здоровьем у политика нет, уточнил Хаяси. Но 9 ноября Исиба прошёл обследование в больнице Международного университета здравоохранения и социального обеспечения в Токио.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928959" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Премьер Японии Исиба заснул в парламенте на собственном переизбрании

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Исиба был избран главой японского правительства. За него проголосовал 221 депутат из 381. При этом за председателя оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода проголосовали 160 парламентариев.

В связи с тем, что Исиба досрочно распустил палату представителей парламента Японии, 27 октября в стране прошли досрочные парламентские выборы. Это произошло через месяц после того, как Исиба стал премьер-министром.

Явка на выборах составила 53,84%. По итогам выборов коалиция в составе ЛДП и партии «Комэйто» потеряла большинство в парламенте, не набрав необходимые 233 места. ЛДП получила 197 мест, «Комэйто» — 24. При этом до выборов ЛДП принадлежало свыше половины из 465 мест.