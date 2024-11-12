Чжухай, Китай, 12 ноября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. В результате наезда автомобиля на пешеходов в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун погибли 35 человек, еще 43 получили ранения. Об этом 12 ноября сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

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«11 ноября в 19:48 по местному времени (14:48 мск. — Прим. Ред) водитель автомобиля наехал на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай, в результате погибло 35 человек»,— сказано в материале.

Как утверждает агентство, полицией был задержан 62-летний водитель автомобиля. Он находится в коме после попытки совершить суицид на месте происшествия.

Как передавало ИА Регнум, в апреле женщина-водитель на автомобиле протаранила лодочный клуб Swan Creek в американском штате Мичиган. В результате инцидента два ребёнка погибли, еще как минимум 15 человек пострадали. По словам очевидцев, автомобиль, прежде чем остановиться, проехал внутрь лодочного клуба более чем на семь метров, сбивая людей.