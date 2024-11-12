Киев, 12 ноября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Украинские порномодели заработали $123 млн за 2020–2022 годы, но не уплатили налоги с этих доходов, так как распространение откровенного контента в стране формально вне закона. Об этом во вторник, 12 ноября, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Если актёры-украинцы и хотели бы заплатить налоги, то это сейчас невозможно и фактически представляет явку с повинной», — написал нардеп в своём Telegram-канале.

С точки зрения Железняка, эту проблему может решить принятие нового закона о декриминализации порнографии, внесённого накануне в Раду. По нему уголовная ответственность будет теперь наступать только за порно, снятое без согласия, экстремальное порно, порно с детьми, сутенёрство, вовлечение в проституцию и торговлю людьми.

Как сообщало ИА Регнум 30 мая, спикером «Платформы возможностей» в университете украинского Переяслава-Хмельницкого стала порноактриса Джозефина Джексон (настоящее имя Юлия Сенюк). Она провела встречу с участниками платформы и призвала их стремиться к карьерному росту.

Также на Украине зарегистрировали как налогоплательщика компанию-владельца PornHub. Это было сделано с целью направления средств в бюджет страны для финансирования в том числе и ВСУ.

До этого, в августе 2022 года, активисты на Украине предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому легализовать производство эротического и порнографического контента. Соответствующая петиция набрала на портале электронных петиций более 25 тыс. подписей.

По мнению активистов, закон о запрете порнодеятельности — бессмысленный, так как все, кто хочет снимать или сниматься в порно, просто уедут в другие страны, где такая деятельность разрешена, и будут поднимать этим странам экономику. Исходя из этого, авторы петиции отмечают, что запрет порноиндустрии вредит экономике Украины и нарушает права человека в стране.

Активисты указали на преследование полицией вебкам-моделей, работающих на платформе Onlyfans.