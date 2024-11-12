Москва, 12 ноября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри.

Согласно документу, размер административного штрафа за пропаганду чайлдфри для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Если идеология чайлдфри распространялась с использованием СМИ или интернета, то размер штрафа для граждан составит уже до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — до 400 тыс. рублей, для юридических — до 4 млн рублей.

Кроме того, если пропаганда велась среди несовершеннолетних с использованием Сети, то штраф для граждан вырастет до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, для юридических — до 5 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.

В своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов отметил, что чайлдфри — это философия коллективного самоубийства человечества как вида. Он подчеркнул, что для России, как и для мира в целом, она ещё опаснее, чем ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).

3 июля президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Глава государства подчеркнул, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.