Москва, 12 ноября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Главный редактор медиахолдинга Readovka Алексей Костылёв пришёл в сознание в больнице, где он находится после несчастного случая. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в редакции издания.

Сергей Булкин/ТАСС Глава группы компаний Readovka Алексей Костылев

«Алексей самостоятельно дышит, реагирует на просьбы врачей и близких, жестикулирует и уже самостоятельно принимает пищу», — говорится в заявлении холдинга в Telegram-канале.

По данным редакции, Костылёв пришёл в себя ещё несколько дней назад и находится под наблюдением врачей, медики корректируют его состояние.

В издании пообещали передать Алексею все поступающие в его адрес слова поддержки и отметили, что с нетерпением ждут его возвращения.

Главного редактора госпитализировали после ДТП с квадроциклом в Смоленской области, произошедшего 27 октября. Сначала журналиста прооперировали в Смоленске, после чего доставили на лечение в Москву.

Алексей Костылёв родился в 1985 году в Рославле Смоленской области. Является создателем и владельцем медиахолдинга Readovka, в который входят издания Readovka, Readovka67 и коммуникационное агентство Ready. Он также занимается благотворительными и социально значимыми проектами, среди которых проект «Многодетные деревни» в Смоленской области.