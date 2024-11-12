Москва, 12 ноября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Гендиректор предприятия по проектированию спецобъектов Минобороны АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Александр Молодченко и его подельники похитили у ведомства более 50 млн рублей, сообщили 12 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Кроме Молодченко в деле, возбуждённом по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), фигурируют гендиректор ОАО НПП «Химмаш-Старт» Евгений Сундуков, гендиректор ООО «Эльбро» Иван Мальцев и гражданка Ольга Павлова.

По версии следствия, с апреля 2023 по ноябрь 2024 года Молодченко в рамках гособоронзаказа обеспечил заключение двух договоров на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах Минобороны. Возглавляемый им «31 Государственный проектный институт специального строительства» заключил один договор с ООО «Эльбро», другой — с «Химмаш-Старт».

Поставки запчастей для военной техники осуществлялась по завышенным ценам. В результате у Министерства обороны было похищено более 50 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября Савёловский суд Москвы избрал Молодченко, Мальцеву и Сундукову меру пресечения в виде заключения под стражу. Павлову отправили под домашний арест.

Ранее, 5 ноября, СК РФ установил факт хищения 24 объектов недвижимости Минообороны общей стоимостью 700 млн рублей. В деле фигурируют экс-глава управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачёв и бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин.