Москва, 12 ноября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. РЖД рассмотрят вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала в Москве по цене около ₽1 млрд. Об этом 12 ноября со ссылкой на источники сообщает РБК.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

По данным издания, решение будет принято на предстоящем заседании совета директоров компании.

Детали возможной сделки, такие как имя возможного покупателя и сроки её реализации, не раскрываются. В пресс-службе РЖД от комментариев отказались.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году Рижский вокзал закрылся на реконструкцию. Также планируется, что через него будут пролегать пути МЦД-4, которые свяжут его с ещё шестью вокзалами столицы. На станции проложили новые рельсы, возвели две новые платформы с навесами и обновили освещение. Вокзал вновь открылся 1 сентября.

Вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже Рижского вокзала был включен в повестку совета директоров еще в конце сентября, однако информация об итоговом решении не раскрывалась. В начале ноября в РЖД заявили, что эта тема будет вновь рассмотрена уже на собрании в середине месяца. Причины продажи государственного актива в компании не комментировали.