Москва, 12 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. В Сети 12 ноября опубликовали видео, как предполагается, подрыва дамбы Кураховского водохранилища, находящегося на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.

Кадр из видео

На записи не видно, чтобы перед взрывом по дамбе нанесли удар. Также не видно, чтобы там в этот момент находились люди. После взрыва можно заметить, как над объектом поднялся высокий столб дыма.

По информации украинского телеканала ТСН, вода из водохранилища движется в сторону сёл Богатырь, Андреевка и Алексеевка. Сообщается, что угрозы затопления Курахово нет, а из близлежащих населённых пунктов жителей эвакуировали ранее.

Как передавало ИА Регнум, Telegram-канал «Военкоры русской весны» 11 ноября сообщил, что Вооружённые сил Украины (ВСУ) подорвали дамбу Кураховского водохранилища в посёлке Старые Терны. Предположительно, это было сделано, чтобы попытаться помешать российским войскам взять этот район под контроль и таким образом завершить оперативное окружение Курахово.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 11 ноября сообщил, что российские штурмовики прорвались в Курахово. В восточной части города идут тяжёлые бои.

В российских силовых структурах 12 ноября сообщили, что подразделения ВС России взяли в клещи группировку ВСУ, находящуюся южней Курахово. Её отрезали от основных сил и линий снабжения. Все пути, по которым украинские военные могут отступать, находятся под контролем российских войск.