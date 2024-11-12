Москва, 12 ноября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Педиатр Надежда Буянова приговорена к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о Вооружённых силах РФ. Такое решение принял 12 ноября Тушинский районный суд Москвы.

Александр Щербак/ТАСС

Отмечается, что Буянова признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

«Суд <…> назначил ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы», — огласил приговор судья.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля в соцсетях появились сообщения о том, что 67-летняя Буянова во время приёма заявила одному из маленьких пациентов, что считает Россию виновной в начале украинского конфликта.

Когда она узнала, что семилетний мальчик скучает по погибшему в зоне СВО отцу, врач якобы назвала российского военного «законной целью для Украины». Узнавшая об этом мать ребёнка сообщила об инциденте СМИ и написала заявление в полицию. В отношении врача возбудили уголовное дело.

3 февраля Тушинский суд Москвы избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определённых действий, затем дело переквалифицировали, 27 апреля суд отправил врача в СИЗО на два месяца. Соответствующее решение было связано с тем, что педиатр не предупредила следователей и уехала из Москвы, а 24 апреля не явилась для ознакомления с материалами дела.

В октябре стало известно, что Буянову задержали около границы с иностранным государством со значительной суммой денег. Она нарушила избранную ей меру пресечения и скрылась от сотрудников правоохранительных органов, после чего её объявили в розыск.

Свою вину Буянова не признала. Она заявила, что подобного разговора с ребёнком не было. Коллеги врача в начале мая призвали освободить её из СИЗО, опубликовав открытое письмо в её поддержку.