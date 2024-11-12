Москва, 12 ноября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Главным разочарованием первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) является посещаемость матчей. Об этом 12 ноября заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Егор Алеев/ТАСС

«Главное разочарование — посещаемость некоторых матчей Российской премьер-лиги. Я не буду называть клубы. У нас яркий чемпионат, яркие клубы», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Алаева, задача состоит в том, чтобы не было матчей с низкой посещаемостью. При этом он добавил, что главным положительным моментом является интрига в чемпионате.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября на матч девятого тура РПЛ, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Оренбург», пришёл 291 зритель. Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов отметил, что поголовно пересчитал каждого болельщика на трибунах.

В марте 2023 года Алаев уже констатировал низкую посещаемость стадионов болельщиками и пообещал поработать над решением проблемы. По его словам, 4–5 тыс. болельщиков на стадионе в Москве — это не та картина, которую хотелось бы видеть. Он отметил, что полупустые трибуны бьют по имиджу лиги, но надо делать всё, чтобы изменить положение и оттолкнуться от нижней точки.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что правила выдачи Fan ID (карты болельщика) нужно корректировать. По его словам, очевидно, что по работе этого инструмента много нареканий, а ситуация приобретает порой «совершенно абсурдные формы», поскольку сейчас не требуется так следить за безопасностью, как во время чемпионата мира.