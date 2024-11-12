Сухум, 12 ноября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Граждане Абхазии, выступающие против инвестиционного соглашения с Россией, исторически опасаются того, что кто-то отберёт у них родные земли, но политолог Виталий Денисов, в разговоре с ИА Регнум заявил, что опасения эти беспочвенны.

РИА Новости Автомобили на Кодорском мосту, заблокированные противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях

В ночь на 12 ноября Telegram-каналы «Республика» и NewsGeorgia сообщили о том, что в абхазском городе Сухуме начались массовые акции протеста. Связаны они в том числе с тем, что правоохранители задержали оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Впоследствии митингующие перекрыли несколько мостов на ключевых трассах республики.

«Они исторически опасаются того, что кто-то придёт и захватит тем или иным способом их земли, природные богатства, начнут выдавливать с насиженных мест, а сами абхазы останутся не удел. Все эти опасения абсолютно беспочвенны. Они путают некую финансово-экономическую аннексию с инвестициями», — уточнил политолог.

Денисов считает, что есть люди, которые против инвестиционного соглашения с Россией на уровне какого-то подсознания. Они не готовы оперировать фактами и аргументами. При этом акции с перекрытием основных трасс, мостов лишь вредят самой Абхазии, считает политолог.

«Они просто говорят нет, и всё. То, что придут какие-то деньги, что ж в этом плохого? «Назло бабушке отморожу уши». Ну хорошо, вот перекрыли мосты в Абхазии. Турист, который сегодня находится там, глядя на всё это, в следующий раз не приедет. Кто-то, у кого отдых ещё не подходит к концу, уже задумался о том, а не уехать ли прямо сейчас. Абхазы уже сегодня несут необоснованные потери. Это какое-то лёгкое сумасшествие»,— заявил эксперт.

Тема выборов в Грузии очень активно припоминается в СМИ как одно из объяснений такой волны протестов в Абхазии, но, по мнению политолога, здесь нет ничего общего.

О том, почему ратификация инвестиционного соглашения с Россией вызвала такую негативную реакцию, высказался и политолог Юрий Светов. На его взгляд, новые соглашения подразумевают контроль за расходами финансовых средств, к чему в Абхазии не привыкли.

«Подход у них такой: дайте нам инвестиций, дайте нам денег и забудьте про них. Ни контроля, ни ответственности за это не будет. Ну какое-то время так и получалось, а потом надоело. Если инвестиции, то под какие-то гарантии. И кто-то конкретный отвечает за то, чтобы эти инвестиции не по карманам растащили, а реально что-то на них сделали. Поэтому стали готовить это соглашение. Во всём мире так происходит. Кто вкладывает какие-то инвестиции в страну, за это получает гарантии. Да, абхазы резонно говорят, что это их земля. Но пусть тогда найдут другой способ, как выйти из этого положения. Без гарантий никто инвестиции больше давать не будет»,— заявил Светов.

Как предавало ИА Регнум в сентябре, министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что Россия приостановила выделение Абхазии финансовой помощи, предоставляемой для социальных выплат сотрудникам бюджетных структур. Шамба не уточнил, какие именно условия не выполнила Абхазия, но отметил, что у Москвы накопилось много недовольства к Сухуму.

25 сентября СМИ сообщили о том, что Абхазия приступила к принятию обещанных России законопроектов. Депутаты ратифицировали соглашение между Абхазией и Российской Федерацией «О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам».