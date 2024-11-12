Москва, 12 ноября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 ноября заявил, что внимательно следит за тем, какая работа ведётся в Госдуме. Российский лидер провёл встречу с руководителем фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Парламентарий коснулся темы депутатского контроля за ремонтом школ. По его словам, с 2022 года велось наблюдение за ходом работ на 4300 объектах. Участие депутатов позволило избежать превращения в долгострои, так как ответственный человек каждый месяц приезжал в школу и вместе с родителями, педагогами и учениками осматривал заведение.

Глава государства, в свою очередь отметил, чтовсегда наблюдает за действиями Госдумы.

«Знаю, что по всем направлениям проводится очень большая работа», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, на текущей неделе начинается серия встреч российского лидера с руководителями фракций политических партий в Госдуме. Кроме того, глава государства продолжит встречи с руководителями российских регионов.

В конце октября в госдуме перечислили законы, которые вступают в силу с ноября. С 1 ноября Роскомнадзор начал вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Цель — повысить безопасность в цифровой среде. С14 ноября ещё один новый закон установит правила ознакомления с материалами таможенной проверки. С 21 ноября начнёт действовать закон о том, что без присяги решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными. С 26 ноября вступит в силу закон, согласно которому региональные власти будут утверждать планы тушения пожаров.