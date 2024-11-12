Москва, 12 ноября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина не сообщала о планах снизить ключевую ставку в марте 2025 года. Об этом говорится в заявлении финансового регулятора, распространённом 12 ноября.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Центробанк отреагировал на публикацию депутата Госдумы Марии Прусаковой в Telegram-канале. Она заявила, что Набиуллина на встрече с представителями КПРФ спрогнозировала снижение ключевой ставки к марту до уровня 2023 года.

«Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки», — процитировало ТАСС заявление ЦБ.

Регулятор будет устанавливать размер ставки в зависимости от темпов инфляции и инфляционных ожиданий, подчеркнул Центробанк. Он призвал ориентироваться на среднесрочный прогноз, который был опубликован 25 октября по итогам заседания совета директоров Банка России.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 21%. Регулятор объяснил это стремлением снизить темпы инфляции, которые оказались гораздо выше ожидаемых. Согласно прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до 4,5-5%, а в 2026 году — до 4%.

Набиуллина 31 октября назвала жёсткую денежно-кредитную политику вынужденной мерой. Она подчеркнула, что Центробанк не намерен делать какие-либо «скидки» при достижении цели снизить инфляцию до 4%.

Вице-премьер России Александр Новак 8 ноября отметил некоторое снижение инвестиционной активности в стране на фоне высокой ключевой ставки. По его информации, прирост инвестиций за первое полугодие составил 10%, а по итогам всего 2024 года ожидается, что показатель составит 7,8%.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин 11 ноября не исключил, что в декабре снова придётся повысить ключевую ставку. Решение будет принято на основании экономических данных, которые поступят к тому времени. На данный момент есть признаки замедления кредитной активности, если это подтвердится, Центробанк учтёт их.