Калининград, 19 ноября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. В Калининграде подвели итоги самого масштабного соревнования по ИИ — международного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Более 1,5 тыс. участников, объединившись в команды, в течение 43 часов искали решения десяти кейсов от крупных компаний и госучреждений.

Telegram/«Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

«Талантливые ребята получили возможность показать себя, заявить о себе и испытать себя. Это также обратная связь от экспертов по разработанным решениям и бесценный опыт командной работы, который, несомненно, пригодится им в жизни», — отметила и. о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых.

Хакатоны проводятся по федеральному проекту «Искусственный интеллект»национального проекта «Цифровая экономика». Участниками стали как начинающие, так и опытные ИТ-специалисты из России, Бразилии, Белоруссии, Германии, Эстонии, Киргизии, Казахстана, Польши, Узбекистана, Туркменистана.

«В условиях ограниченного времени и высокой конкуренции участники искали нестандартные подходы и решения. Такая среда стимулирует креативность и генерацию новых идей, что часто приводит к появлению уникальных продуктов и сервисов, помогающих повысить эффективность экономики, социальной сферы и государственного управления», — отмечает руководитель группы по координации и мониторингу реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ Юрий Сапожников.

Самому взрослому конкурсанту, Михаилу Ларину из Новосибирска, исполнилось 78 лет, а самому юному участнику, Даниле Рязанцеву, только 14. Примечательно также, что 80% команд успешно дошли до финальных защит. Это говорит о высоком интересе к инновациям и развитию технологий, отмечают организаторы.

«По итогам международного хакатона в Калининграде ряд ребят получат предложения о трудоустройстве, будут приглашены на оплачиваемые стажировки», — отметила руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Telegram/«Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Кроме того, все победители и призёры хакатона получат бесплатные карьерные консультации и возможность пройти стажировки. Участники отмечают, важной стала обратная связь от экспертов по разработанным решениям.

Например, Михаил Быков в составе команды работал над задачей от Минздрава России. Им было необходимо создать классификацию электрокортикограмм для крыс (запись ритмической электрической активности коры больших полушарий с помощью электродов. — Прим. ИА Регнум).

Победителями международного хакатона стали команды из Москвы, Томска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Сочи, Красноярска и других городов. Все они успешно справились с задачами от ЦОДД правительства Москвы, предприятий «Росатома» и РЖД, Минздрава и Минприроды РФ, подведомственного учреждения Роскомнадзора, многих российских компаний.

Призовой фонд каждого кейса в Калининграде составил 1 млн рублей. Занявшие первое место команды получат по 500 тыс., за вторую и третью позиции — по 300 и 200 тыс. Также на церемонии награждения организаторы отметили дипломами и призами активных амбассадоров проекта.

Как сообщало ИА Регнум, по федпроекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» молодёжные программы обучения и участие в профильных конкурсах способствуют активному вовлечению школьников, студентов и молодых специалистов в процесс развития ИИ в России. Это помогает обеспечить рынок труда конкурентоспособными кадрами в области технологий будущего.