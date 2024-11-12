Москва, 12 ноября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 12 ноября приняла поправку о неприменении санкций за пропаганду чайлдфри к распространению информации о монашестве. Норму поддержали при рассмотрении во втором чтении законопроекта о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Речь идёт о материалах про монашеский образ жизни, соблюдение обета безбрачия, а также публичных действиях, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни.

При этом информация и выступления должны опираться на внутренние порядки и уставы религиозных организаций или их подразделений.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября Госдума также приняла сам законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Согласно тексту документа, распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, запрещается в сети «Интернет», средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе. Размер штрафа будет зависеть от способа распространения информации и аудитории, для которой он предназначался.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.

В своей статье для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов отметил, что чайлдфри — это философия коллективного самоубийства человечества как вида. Он подчеркнул, что для России, как и для мира в целом, она ещё опаснее, чем ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).