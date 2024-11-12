Чжухай, Китай, 12 ноября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Российские беспилотные комплексы «Орлан» могут начать производить на территории стран-партнёров в рамках технологического сотрудничества. Об этом 12 ноября сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международном авиасалоне Airshow China 2024 в китайском Чжухае.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Рособоронэкспорт» активно ведёт переговоры с зарубежными компаниями об организации производства этих БПЛА в рамках технологического сотрудничества на территории партнёров», — приводит его слова ТАСС.

Михеев отметил, что спрос на разведывательные БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30» высокий, поскольку они показали эффективность в условиях реальных боевых действий.

Он добавил, что эти аппараты решают задачи воздушной разведки в тактической глубине с применением широкого спектра технических средств, а «Орлан-30» также применяется для указания целей высокоточным управляемым боеприпасам.

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