Варшава, 12 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Россия обладает мощным потенциалом для наращивания обороноспособности. Об этом заявил 12 ноября начальник генштаба польской армии генерал Веслав Кукула в интервью изданию Rzeczpospolita.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Россия обладает демографическим, сырьевым и ресурсным потенциалом, а также хорошо функционирующей оборонной промышленностью», — заявил Кукула.

Эти возможности позволяют России не только вести боевые действия, но и развивать свои возможности. Быстрое завершение конфликта на Украине значительно облегчит расширение потенциала российской армии и улучшит её возможности для прямого противостояния с НАТО, отметил он.

Кукула выразил мнение, что Россия «непредсказуема», и если этого не понять, все расчёты могут оказаться бесполезными.

По мнению польского военного, недавний прогноз генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера о том, что Россия быстро восстановит свои возможности и вооружённый конфликт с НАТО может начаться не позднее 2029 года, оптимистичен.

Бройер в начале ноября зявлял в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что в России ежегодно производят в два раза больше танков, чем пять крупнейших европейских стран — членов НАТО.

новость дополняется