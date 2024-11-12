Курск, 12 ноября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. ВС России за прошедшие сутки отразили семь контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 12 ноября сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Подразделения группировки войск «Север» пресекли атаки в направлении населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. Потери украинской армии составили до 90 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Бойцы Северной группировки продолжили наступление, нанеся поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригадыморской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах поселений Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

Суточные потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. В ходе боевых действий уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, а также иное вооружение.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении расчётами Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» артиллерийской установки ВСУ в Курской области. На кадрах объективного контроля зафиксировали детонацию цели.

В тот же день экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ Воздушно-космических сил России нанёс удар авиаракетами по опорному пункту и живой силе формирований украинских войск в курском приграничье. Уничтожение целей подтвердил передовой авиационный наводчик.