Химки, Московская область, 12 ноября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Жительница Подмосковья обвинила мужа в изнасиловании, но её слова опровергла дочь. Медицинское обследование также не выявило у женщины следов насилия. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

8 ноября в отдел полиции подмосковных Химок обратилась 47-летняя Ирина С. (имя изменено). Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой изнасилования. По её словам, накануне над ней надругался муж — 38-летний уроженец Кубы Хосэ Ф. (имя изменено).

Оперативники установили, что супруги состоят в браке уже 11 лет, имеют двух общих детей, а также воспитывают старшую дочь женщины от первого брака — Марину (имя изменено). Хосэ родился в кубинской Гаване, однако переехал в Россию, получил гражданство и работает в сфере строительства.

«В ходе опроса потерпевшая рассказала, что уже неделю они с мужем регулярно ссорятся, Хосэ поднимает на неё руку. 7 ноября Ирина предложила мужу сходить в ЗАГС и подать документы на развод. По словам женщины, в ответ Хосэ применил в отношении неё насилие и надругался», — рассказал источник ИА Регнум.

Мужчина все обвинения отрицал и заявил оперативникам, что никакого насилия в отношении жены никогда не применял. Внезапно сторону отчима заняла Марина, которая проживает совместно с супругами и их детьми. Девушка рассказала оперативникам, что мама обманывает и наговаривает на её отчима.

«В ходе опроса старшая дочь Ирины, заявила, что её отчим Хосэ никогда не применял насилие в отношении супруги и детей. Кроме того, девушка отметила, что её мама злоупотребляет алкоголем и они с отчимом уже более 10 лет пытаются отучить женщину от этой пагубной привычки», — рассказал собеседник агенства.

Известно, что оперативники также опросили заведующую гинекологического отделения больницы, где проходила обследование Ирина сразу после сообщения об изнасиловании. По словам врача, в ходе осмотра каких-либо повреждений характерных для насилия выявлено не было.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. В запутанных семейных отношениях супругов предстоит разбираться следователям.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жительница Кировской области получила срок за ложный донос об изнасиловании. 33-летняя женщина в пункте полиции собственноручно написала заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности малознакомого ей 33-летнего мужчину, в компании с которым она накануне употребляла спиртные напитки. В ходе проверки факт совершения против нее преступления не подтвердился. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления»). Женщина была признана виновной, и ей назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима.