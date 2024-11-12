Сухум, 12 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Руководство Абхазии занимается вопросом разблокирования республиканской трассы протестующими, также в настоящее время идёт проверка в отношении задержанных на демонстрациях оппозиционеров. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания во вторник, 12 ноября, в обращении к согражданам.

Кадр из видео Президент Абхазии Аслан Бжания

«Обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Правоохранительные органы Республики Абхазия имеют достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране», — подчеркнул глава государства.

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Бжания отметил, что руководство страны в течение всей прошлой ночи занималось вопросом урегулирования обстановки в стране. С жителями села Адзюбжа провели переговоры, и они разблокировали один из участков трассы. Идёт работа над тем, чтобы освободить другие участки.

Как передавало ИА Регнум, протестующие в Абхазии в ночь на 12 ноября перекрыли республиканскую трассу и два моста в Сухуме. Они требуют освободить оппозиционеров, задержанных за нападение на депутата парламента. Также активисты выступают против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут вкладывать средства в абхазскую недвижимость.

Бжания ночью провел экстренное заседание совета безопасности республики. Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия сообщил о случаях нападения на силовиков. Секретарь совета безопасности Рауль Лолуа отметил, что блокировка мостов и трассы «носят уголовный характер».

Утром 12 ноября представители руководства Абхазии в ходе переговоров с протестующими добились, чтобы они разблокировали Кодорский мост. Потом активисты снова попытались занять его, но силовики не допустили этого.