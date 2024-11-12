Вашингтон, 12 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. После победы на выборах президента США Дональда Трампа некоторые чернокожие граждане страны получили анонимные сообщения, в которых содержались призывы отправиться на сбор хлопка, что является отсылкой к рабству. Об этом сообщило агентство Reuters.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

Как отмечается в публикации от 10 ноября, анонимки получили жители 21 штата, в том числе старшеклассники и студенты. Отправившие их аккаунты были быстро удалены. Сообщение пришло даже генеральному прокурору Луизианы республиканке Лиз Мюррилл, которая является белой женщиной. Она заявила агентству, что её ведомство рассматривает жалобы на произошедшее.

«Очевидно, что это призвано сыграть на эмоциях людей после выборов. Я призываю людей не давать им возможности захватить ваши эмоции», — рекомендовала Мюррилл.

Ситуация находится на контроле сотрудников Федерального бюро расследований. Силовики допускают, что рассылка могла быть организована из-за рубежа.

В офисе Трампа заявили, что не причастны к произошедшему.

«Кампания президента Трампа не имеет абсолютно никакого отношения к этим текстовым сообщениям», — заявила представитель штаба республиканца Кэролайн Ливитт.

Как передавало ИА Регнум 10 ноября, американцам, оставшимся недовольными результатами выборов президента США, предложили уехать из страны на весь срок президентства Трампа. Желающих пригласили провести это время в море в туре Skip Forward («Промотай вперед»). Он включает посещение 140 стран на всех семи континентах на борту лайнера Villa Vie Odyssey. Туристы могут приобрести пакет «Промежуточные выборы» с возвращением в США по итогам промежуточных выборов в Конгресс осенью 2026 года, а также билеты на путешествие на один или три года.

Руководство ФБР с победой Трампа стало готовиться к массовым увольнениям из ведомства. Большинство сотрудников предполагает, что с приходом Трампа организацию ждёт настоящая «кровавая баня». По словам бывшего осведомителя ФБР Джорджа Хилла, коллектив бюро находится в крайне нервозном состоянии, около 50 старших руководителей ведомства планируют уйти в отставку.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей победе. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу и признала поражение. Действующий президент США Джозеф Байден в свою очередь также позвонил Трампу, поздравил его с победой и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.