Хельсинки, 12 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп «очень серьёзно» настроен добиться быстрого урегулирования конфликта на Украине. Об этом 12 ноября заявил президент Финляндии Александр Стубб.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Президент Финляндии Александр Стубб

«Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьёзно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее», — приводит слова политика агентство Bloomberg.

Также Стубб отметил, что для переговоров по урегулированию есть «окно возможностей» — между выборами президента США и днём его инаугурации.

Как передавало ИА Регнум, на протяжении всей предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что ему хватило бы суток на урегулирование конфликта, если бы он руководил Белым домом. 7 ноября, после победы республиканца на выборах, издание The Wall Street Journal сообщило, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине, который предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также неприсоединение Украины к НАТО по меньшей мере в ближайшие 20 лет. Представители киевского режима назвали подобные сообщения западных СМИ «медиашумом».

Газета The Washington Post 10 ноября сообщила о телефонном разговоре между Трампом и президентом России Владимиром Путиным и о том, что американский лидер якобы рекомендовал российскому коллеге «не обострять конфликт» на Украине и заявил о заинтересованности в скорейшем завершении боевых действий. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже опроверг эти заявления.