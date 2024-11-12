Севастополь, 12 ноября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Ленинский районный суд арестовал на два месяца жителя Севастополя, по заданию Киева готовившего теракт вблизи Балаклавской ТЭС. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.

ФСБ России. Кадр из видео

«Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — процитировало «РИА Новости» пресс-службу.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по заданию украинских кураторов пытался поджечь участок на железной дороге возле Балаклавской ТЭС. Мужчина получил деньги, купил на них горючую жидкость. Выполнить задание Службы безопасности Украины он не успел, так как был задержан на месте преступления силовиками.

Следователи ФСБ возбудили уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией»), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).

В начале ноября в Крыму задержали местного жителя, который передавал в Киев данные о расположении военных объектов в Феодосии. Он фотографировал средства противовоздушной обороны. Мужчина сам вышел на связь с Главным управлением разведки украинского минобороны. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).