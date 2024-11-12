Москва, 12 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Если Германия поставит крылатые дальнобойные ракеты Taurus киевскому режиму, то это не изменит ход специальной военной операции на Украине, но может перевести конфликт в наиболее опасную стадию. Об этом 12 ноября заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

Он таким образом прокомментировал высказывание кандидата в канцлеры Германии, председателя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, пообещавшего в случае прихода к власти потребовать от России в течение суток прекратить спецоперацию на Украине. В противном случае он пригрозил, что передаст Киеву Taurus.

«Их поставка — лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно», — написал Медведев в Telegram-канале.

Российский политик назвал удивительным то, насколько настойчиво европейские лидеры стремятся расширить украинский конфликт на свою территорию. Такое развитие событий обрадует США, но будет вопреки желаниям народов Европы, подчеркнул Медведев. Он посетовал на то, что «прививка» Второй мировой войны перестала действовать.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на заявление Мерца рекомендовала ему поставить ультиматум своей жене. Те, кто заинтересован в прекращении боевых действий на Украине, должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, подчеркнула она.

Канцлер Германии Олаф Шольц 20 сентября очередной раз заявил, что ФРГ не будет передавать Taurus Украине. По словам политика, на него сильно давят по этому вопросу, но он не будет менять свою позицию.