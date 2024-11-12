Киев, 12 ноября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Бывший глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, против которого возбуждено уголовное дело, выехал в Польшу. Об этом 12 ноября сообщило украинское издание «Инсайдер».

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«Появилась информация, что экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий сбежал с Украины. Так, сообщается, что 26 октября бывший глава государственной компании пересёк границу с Польшей и в тот же день сел на рейс в аэропорту Варшавы», — говорится в Telegram-канале издания.

Отмечается, что внезапный отъезд Кудрицкого может быть связан с уголовным делом, которое возбудило против него Национальное антикоррупционное бюро Украины по подозрению в присвоении 1,4 млрд гривен (33,8 млн долларов).

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября Кудрицкого уволили с должности главы компании «Укрэнерго». По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, власти Украины давно хотели уволить Кудрицкого. Причиной тому он назвал «животное желание сесть на все финансовые потоки» и завершить построение коррупционной пирамиды.

7 июня Кудрицкий заявлял, что для восстановления повреждённых электростанций Украине потребуется как минимум 1,5 млрд долларов.