Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 11-летнюю девочку не могут перевезти из центральной городской больницы в областную из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца. Врачи сообщили родителям, что девочка проживет максимум два дня. Об этом ИА Регнум рассказал отец девочки.

Из личного архива

Дочка участника движения ветеранов боевых действий «Оплот» 11-летняя Анастасия Пономарёва находится в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону. У ребёнка отказали почки, и её необходимо подключить к аппарату диализа. Это устройство, которое позволяет очистить кровь человека от различных токсинов, когда с этим не справляются почки. Но такого аппарата нет в ростовской ЦГБ, а перевезти ребенка в другую больницу невозможно из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца.

«Дочь сейчас в инфекционном отделении. Врачи сказали, что жить два дня максимум. У нее отказали почки, а сердце на аппарате поддерживают. Чтобы ребенка перевезти, необходим реанимобиль с аппаратом диализа. Но чтобы перевезти, нужен реанимобиль с аппаратом искусственного сердца. Без него не довезут. В Ростовской области такого, сказали, нет ни одного, только в Краснодаре», — рассказал Александр, отец ребенка.

В Центральной городской больницы им. Семашко ИА Регнум в приёмной главного врача Дмитрия Сизякина сообщили, что таких автомобилей действительно нет.

«У нас на балансе нет реанимобилей. Это нужно обращаться в другие города. Как перевозить ребенка, я не знаю. Обратитесь к заведующей. Я не знаю, что делать в этой ситуации», — заявили в приёмной.

Родители умирающей девочки обратились за помощью к журналистам, а общественники уже написали обращение к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю и к министру здравоохранения Ростовской области Юрию Кобзеву.