Прага, 12 ноября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. НАТО не вводит свои войска на Украину из-за наличия ядерного оружия у России. Об этом 10 ноября заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на оборонном саммите в Чехии, сообщает журнал Military Watch.

Kay Nietfeld/DPA/TASS

«Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы были бы на Украине», — заявил Бауэр.

Издание отмечает, что заявление Бауэра прозвучало в момент, когда Великобритания и Франция активно добиваются от США разрешения для украинской армии на удары крылатыми ракетами вглубь российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября газета The Daily Telegraph опубликовала материал о планах Франции и Великобритании добиться от президента США Джо Байдена разрешения использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Париж и Лондон хотят успеть получить такое разрешение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. По данным издания, этот вопрос на встрече в Париже намерены обсудить президента Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего исключать нельзя. Лидеры европейских стран продолжают добиваться стратегического поражения России. Никакие поставки Украине отдельных видов вооружений не смогут изменить динамику спецоперации.

Президент России Владимир Путин в конце сентября заявил о необходимости внесения изменений в ядерную доктрину страны. С учётом внешних угроз в адрес России применение ядерного оружия будет возможно при условии массированного пересечения границы вражескими самолётами как стратегической, так и тактической авиации.

Теперь агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на страну.