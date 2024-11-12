Москва, 12 ноября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. За прошедший год среди россиян значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин. Так, в объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota за десять месяцев текущего года приняли в трейд-ин на 120% гаджетов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах показатель вырос почти в пять раз. Чаще всего сдают смартфоны Samsung, а вот наилучшую динамику за год показали iPhone.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Смартфоны Samsung второй год подряд остаются лидерами среди устройств, сдаваемых в трейд-ин. С начала года на смартфоны этого бренда пришлась треть всех сделок по программе. В тройку лидеров вошли также Xiaomi и iPhone: их доля среди сдаваемых в трейд-ин смартфонов составила 22% и 18% соответственно. При этом доля Apple даже выросла: в аналогичном периоде прошлого года она составляла всего 11%.

В денежном выражении лидеры те же, однако первенство принадлежит Apple: второй год подряд на эти смартфоны приходится половина средств от сдачи по трейд-ин. Доля Samsung, так же как и в натуральном выражении, составляет треть от всех сдаваемых смартфонов, однако динамика несколько подросла и составила 32% против 28% с января по октябрь 2023 года. Xiaomi занимает третью строчку с 8%.

Чаще всего среди смартфонов Samsung сдают модели: Galaxy A10 (32 ГБ), Galaxy A50 (64 ГБ) и Galaxy A51 (64 ГБ). У Xiaomi это Redmi 9C NFC (64 ГБ), Redmi Note 9 (64 ГБ) и Redmi 9 (64 ГБ). Среди устройств от Apple чаще приносят iPhone 11 (64 ГБ), iPhone XR (64 ГБ) и iPhone 11 (128 ГБ).

«Трейд-ин — это отличная возможность для владельца смартфона получить существенную скидку на новый гаджет, при этом не уделяя времени на поиск покупателя для своего нынешнего устройства», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов. Он добавил, что клиенты «МегаФона» получают обслуживание на каждом этапе — от оценки смартфона до непосредственно выкупа.

Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет четыре с половиной года. На продолжительность пользования гаджетами влияют такие факторы, как качественный и доступный ремонт устройств, широкое предложение по обновлению ПО для смартфонов, выпущенных более трёх-пяти лет назад. Сказывается и бережливое отношение самих владельцев, которые более чем в половине случаев используют различные защитные устройства (плёнка, чехлы и т.д.) для гаджетов.

Программа трейд-ин действует в «МегаФоне» с 2017 года и доступна по всей РФ. Она позволяет сдать старое устройство и получить скидку на покупку нового гаджета, аксессуара, настройки или страховки. В программе участвуют устройства всех брендов, по трейд-ин можно купить даже смартфоны последних моделей.