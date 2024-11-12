Санкт-Петербург, 12 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. В Колпино задержали бывшего замглавы Центра содействия семейному воспитанию № 9 по подозрению в изнасиловании двух мальчиков, один из которых является инвалидом. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным следствия, 57-летний мужчина, пользуясь своим служебным положением, закрыл ребёнка в туалете, где, угрожая поместить его в психлечебницу, совратил. Позже он применил аналогичную схему по отношению к другому мальчику. Пострадавшим восемь и 17 лет, один из детей является инвалидом.

Подозреваемого уже допросили, также были взяты образцы для генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (Совершение иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних»). По данным правоохранителей, пострадавших от действий замглавы интернете может быть больше. Сам бывший замдиректора вину не признаёт. Учреждение пока не прокомментировало ситуацию.

Как передавало ИА Регнум 8 августа, в Москве возбудили уголовное дело против мигранта-педофила. Следователи выяснили, что в феврале прошлого года мужчина начал переписываться в одной из соцсетей с 12-летней девочкой и убедил ребёнка отправить ему фото и видео интимного характера.

В марте в подмосковном Красногорске задержали 33-летнего сатаниста и сторонника нацистской идеологии за изнасилование 14-летней девочки. Помимо этого, он нападал на случайных людей на улице и угрожал расправой тем, кто оскорблял его в социальных сетях.