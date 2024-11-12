Москва, 12 ноября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и 71 украинский беспилотник. Об этом 12 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — сказал он.

Генерал добавил, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Минобороны опубликовало кадры, на которых российский расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил украинские беспилотники в зоне спецоперации.

11 ноября Минобороны доложило об освобождении населённого пункта Колесниковка в Харьковской области. Также ВС России атаковали арсеналы, склады горючего, логистический центр ВСУ и скопления живой силы и военной техники украинской армии в 133 районах.