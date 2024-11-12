Москва, 12 ноября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против литовского активиста Валдиса Барткевичюса, осквернившего памятник воинам Великой Отечественной в Судже Курской области. Об этом 12 ноября сообщили в ведомстве.

Соцсети Активист Валдис Барткевичюс

В соцмедиа распространились кадры, на которых литовец проводит оскорбительное действо перед памятником. Как он проник на территорию российского региона, не уточнялось.

В СК РФ напомнили, что активист выступал за полный запрет русского языка и русской национальной культуры в Литве и других европейских государствах. В декабре прошлого года осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе.

Как сообщало ИА Регнум, в марте текущего года Барткевичюс публично оправдал теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве. В Вильнюсе он принёс ведро с фекалиями к стихийному мемориалу жертвам трагедии у российского посольства.