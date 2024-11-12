Москва, 12 ноября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В Москве 18 человек задержаны по подозрению в участии в мошеннической схеме с автокредитами на сумму 100 млн рублей. Об этом 12 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По версии следствия, участники преступного сообщества с 2021 по 2022 год обращались в финансовые организации для получения кредитов на приобретение автомобилей. Они предоставляли фиктивные документы, подтверждающие уровень их дохода и трудовую деятельность.

Полученные средства мошенники использовали для покупки дорогих машин, не планируя возвращать взятые взаймы деньги. Автомобили они перепродавали в других российских регионах, а также в ближнее зарубежье.

«Задокументировано более 20 преступлений, в результате которых 11 банкам причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Задержанных по решению суда заключили под стражу. Ещё дву фигурантов уголовного дела объявили в федеральный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент Ассоциации банков России Яна Епифанова заявила, что у некоторых клиентов банков возникли проблемы из-за того, что их данные были слиты мошенниками для открытия счетов и попали в чёрный список. Ассоциация банков России работает над созданием законодательного механизма, который позволит добросовестным клиентам доказать свою легитимность в банках, где они обслуживаются.

Специалисты ВТБ 12 ноября сообщили об использовании мошенниками новой схемы для взлома профилей на госсервисах. Аферисты по телефону представляются человеку сотрудниками госструктур и сообщают о заказном письме. При этом они выясняют код для оформления заявки на его получение. После этого жертве обмана звонят с другого номера и сообщают, что она разговаривала с мошенниками и просят продиктовать код из СМС-сообщения для защиты данных.