Москва, 12 ноября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Россияне не нуждаются в долларах, заявил 12 ноября глава Минфина РФ Антон Силуанов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Такое мнение министр высказал, отвечая на вопрос корреспондента «ТАСС Дети» о том, нужен ли в России доллар.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 6 ноября, что Россия не намерена «побеждать» доллар. По мнению Пескова, «этого и не нужно пытаться делать», поскольку доллар является валютой одной из крупнейших экономик мира. В то же время он отметил, что США не подумали о последствиях, когда начали использовать доллар как инструмент влияния и давления.

23 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что США используют доллар в качестве политического оружия и это большая ошибка. Россия не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача РФ — поиск альтернативы американской валюте, отметил также глава государства.