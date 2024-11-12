Хельсинки, 12 ноября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен высказалась против «финляндизации» Украины. Об этом глава МИД республики заявила 12 ноября в интервью Reuters.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен

Под «финляндизацией» подразумевается политика нейтралитета ради сохранения независимости. Как заявила Валтонен, по окончании Второй мировой войны Финляндия всегда боялась агрессии со строны СССР и России.

«Я против этого, да. Это определённо не то, что я бы навязывала Украине», — отметила Валтонен.

По её мнению, Украина якобы была нейтральной страной до начала спецоперации. Начало СВО заставило Финляндию и Швецию отказаться от военного неприсоединения и «искать безопасности в лагере НАТО». Политика нейтралитета не решит проблем Украины, считает Валтонен.

Министр отметила, что не доверяет Москве и не верит, что Россия будет соблюдать соглашения. Если Россия согласится на «сделку» по Украине и Киеву придётся принять условия Москвы, это «разрушит международную систему». Она добавила, что решения по Украине нельзя принимать без участия Киева.

«Более крупная держава может не только захватить территорию, но и существенно ослабить суверенитет другой страны», — заявила Валтонен.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб 5 ноября заявил, что политика нейтралитета, которой придерживалась Финляндия с 1940 года, якобы не подходит для Украины. Так он прокомментировал информацию о том, что в окружении канцлера Германии Олафа Шольца рассматривают «финляндизацию» Украины.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 12 ноября заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США у европейских политиков началось «осеннее обострение». Избранный президент США Трамп 6 ноября заявил, что намерен положить конец вооружённым конфликтам. Со стороны Европы посыпались заявления, цель которых загнать конфликт с Россией в необратимую фазу, отметил Медведев.