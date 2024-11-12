Москва, 12 ноября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Видеоигру S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chornobyl могут запретить в России, если в ней будет обнаружен нарушающий законодательство контент. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Не исключаю, что, если после её (игры. — Прим. ред.) выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры», — рассказал Горелкин 11 ноября в беседе с RT.

В то же время депутат отметил, что для запрета игры недостаточным будет лишь то основание, что её разработчики поддерживают Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года в украинской компании GSC Game World заявили, что разработку S. T. A. L. K. E. R․ 2 отложили на второй план в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине. Разработчики также объявили, что эту игру не будут продавать в России. Свои действия компания объяснила протестом против действий российской армии.