Лисичанск, ЛНР, 12 ноября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Многоэтажный дом рухнул в городе Лисичанске в Луганской Народной Республике после взрыва газа, 12 ноября сообщил РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщил источник, люди не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября взрыв газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома в жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске. Погибла женщина, ещё одна госпитализирована с ожогами. По словам губернатора Ставропольского края Владимир Владимирова, взрыв мог произойти из-за несогласованной замены газового оборудования.

В этот же день взрыв газа произошёл в Москве в жилом доме на Карельском бульваре. В результате пострадали семь человек, в том числе четверо детей.