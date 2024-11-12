Вашингтон, 12 ноября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост министра внутренней безопасности. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС Дональд Трамп и Кристи Ноэм

«Дональд Трамп выбрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на должность следующего главы министерства внутренней безопасности», — сообщается в материале.

Как уточняется, данное предложение Трампа должен одобрить Сенат. В настоящее время министром безопасности является Алехандро Майоркас.

Как полагает обозреватель, выбором лояльной себе кандидатуры Трамп демонстрирует серьёзность своих намерений заняться иммиграционной сферой, так как под контролем министерства находятся таможенная и пограничная службы.

Отмечается, что ранее Трамп также рассматривал Ноэм в качестве кандидата на пост вице-президента.

Кристи Ноэм вступила в должность губернатора Южной Дакоты в 2019 году, в 2022 году была переизбрана. Она выступает за необходимость решения экономических проблем в США. По её мнению, США необходимо отказаться от зависимости от иностранной нефти. Кроме того, Ноэм неоднократно высказывалась в поддержку миграционной политики Трампа.

Как ранее передавало ИА Регнум, Трамп намерен выдвинуть на пост госсекретаря сенатора от Флориды Марка Рубио. До начала избирательной кампании он рассматривал его как возможного кандидата в вице-президенты. Рубио занимает жёсткую позицию по внешней политике, в частности в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Одну из ключевых ролей в формировании администрации Трампа играет бизнесмен Илон Маск. Предприниматель практически ежедневно находится рядом с Трампом в поместье республиканца в Мар-а-Лаго во Флориде и влияет напрямую на кадровые решения, формирование будущей администрации президента и его политическую стратегию. Как уточняют источники телеканала ABC, Трамп в какой-то момент передал трубку Маску во время разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским.