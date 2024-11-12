Молдавия, 12 ноября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Посол России в Кишинёве Оле Озеров 12 ноября заявил, что не был вызван в МИД Молдавии из-за якобы падения на территории страны двух российских дронов. Его визит был плановой встречей.

Илья Питалев/РИА Новости Посол России в Кишинёве Олег Озеров

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября пресс-служба Национального инспектората полиции Молдавии заявила, что на северо-западе республики обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат — второй за сутки. Глава МИД Молдавии Михай Попшой утверждал, что по меньшей мере один из двух дронов якобы является российским. Доказательств власти страны не привели.

На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные обвинения со стороны Кишинёва попыткой втянуть Молдавию в конфликт на стороне Украины. По её словам, доказательства никогда не будут представлены, так как их просто нет.

Дипломат подчеркнула, что Вооружённые силы РФ не применяют и не прокладывают маршруты полётов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной стран, законными целями являются только военные объекты ВСУ и связанная с ними инфраструктура.

Позднее появилась информация о вызове Озерова в молдавский МИД по причине падения якобы российских беспилотников на севере и юге республики.