* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 ноября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Верховный суд в Москве отклонил жалобу комика и музыканта Семёна Слепакова, оспаривающего включение в реестр иноагентов.

Владимир Песня/РИА Новости

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — огласил 12 ноября решение судья.

Отмечается, что суд не нашёл в жалобе упоминания нарушений, благодаря которым её можно было бы рассмотреть.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст 14 апреля 2023 года внёс Слепакова в реестр иноагентов. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, а также выступал против спецоперации и формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом. Также артист негативно высказывался о гражданах России. Спустя месяц комик подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Минюсту, потребовав, чтобы с него сняли статус иноагента.

2 июня прошлого года судья отказался удовлетворить его. Представители Минюста заявили, что Слепаков неуместно шутил, высмеивал президента России Владимира Путина и получал иностранное финансирование. 16 сентября 2024 года стало известно, что статус иноагента он получил за исполнение антироссийских песен. Предметом разбирательства в том числе стала музыкальная композиция в исполнении Слепакова «Колыбельная» и композиция «Нет вобле!».

Слепаков после начала СВО уехал в Израиль, продав недвижимость в Москве. В декабре появилась информация о том, что комик выразил готовность выступить на новогоднем корпоративе в России, если за 40 минут ему заплатят гонорар в размере €50 тыс.