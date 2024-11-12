Якутск, 12 ноября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. В Якутии, которая является лидером по экспорту ИТ-услуг на Дальнем Востоке, 12 ноября стартовал третий федеральный форум «Цифровой Алмаз». Главной темой масштабного проекта, собравшего рекордное число участников из 70 регионов России, а также зарубежных стран, стала цифровая трансформация регионов — одна из национальных целей развития России, установленных указом президента Владимира Путина. Речь идёт о внедрении передовых технологий, опережающем развитии высокотехнологичных отраслей, формировании рынка данных, увеличении доли отечественного программного продукта, росте охвата жителей высокоскоростным интернетом и других направлениях.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Рекордное количество участников собрал третий федеральный форум «Цифровой алмаз» в Якутии

Также в рамках форума состоялось открытие нового Центра противодействия кибератакам, созданного на базе Республиканского центра инфокоммуникационных технологий. Его специалисты будут заниматься не только мониторингом, анализом и оперативным реагированием на киберугрозы, но и обучением в области информационной безопасности. Якутия стала первым регионом Дальнего Востока, который создал подобный центр.

«В этом году в форуме зарегистрировано рекордное количество участников — более 2600. Свыше 300 прилетело к нам из других регионов страны. Люди приезжают к нам поделиться опытом, рассказать о своих достижениях. И в этом обмене мнений и в последующем применении этих знаний на практике — секрет цифрового развития. В нашей республике активно развивается креативная индустрия. У нас есть успехи в анимации, кино, других творческих направлениях», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Работа форума организована в самом крупном креативном кластере на Дальнем Востоке — «Квартале труда» в городе Якутске. Это первая в России площадка, созданная в условиях территории опережающего развития специально для творческих индустрий. Также это важнейший проект по развитию креативной экономики региона. В здании площадью 14,6 тыс. кв. м компании-резиденты создают игровые и анимационные фильмы, фото-, видео- и аудиоконтент, дизайнерские и архитектурные проекты и компьютерные игры.

На форуме, где, помимо представителей российских регионов, присутствуют участники из Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана, будут рассмотрены важные экспертные решения, влияющие на индустрию IT и заключены деловые соглашения о сотрудничестве, имеющие значение для развития регионов страны, укрепления экономики Якутии.

Помимо обширной деловой программы, в рамках форума состоялась выставка отечественного софта и оборудования, а Герой России, космонавт-испытатель 1-го класса Олег Артемьев передал детский символ Севера и Арктики — куклу Кындыкан, побывавшую в Международной космической станции, многократной чемпионке и обладателю Гран-При международных и всероссийских спортивно-танцевальных конкурсов и фестивалей Айилине Давыдовой.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Герой России, космонавт-испытатель 1-го класса Олег Артемьев и многократная чемпионка Айилина Давыдова

Также в рамках форума состоялась торжественная церемония запуска волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в отдаленных сёлах Олекминского района. Жителям населегов (национальных населённых пунктов Якутии) Бясь-Кюель и Тянь, в которых проживает более 700 человек, стал доступен высокоскоростной интернет. Его общая пропускная способность до 1 Гбит/с открывает новые возможности для образования, применения технологий телемедицины и развития бизнеса.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии дал старт запуску ВОЛС в отдаленных селах Олекминского района

«Сегодня два наших отдалённых наслега вступают в цифровой мир, мир безграничных возможностей. Особенно я рад за наших детей, которые благодаря этому получат, я уверен, новое качественное образование и дополнительные знания», — подчеркнул Айсен Николаев, поблагодарив связистов, которые в сложных условиях проложили более 170 км оптоволокна.

Генеральный директор компании «Нордголд» Георгий Смирнов назвал происходящее значимым событием: большой проект был реализован менее чем за год.

«Мы сегодня находимся на большом форуме «Цифровой алмаз» и видим, что интернет дает огромные возможности. Очень хотелось бы, чтобы ими могли воспользоваться наши дети, чтобы достичь новых высот», — сказал Георгий Смирнов.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Участники торжественной церемонии запуска волоконно-оптической линии связи в Олекминском районе Якутии

Реализация проекта состоялась благодаря социально ориентированному сотрудничеству Якутии с золотодобывающей компанией «Нордголд», предприятия которой расположены в Олекминском районе. В ноябре 2023 года на полях второго Федерального форума «Цифровой Алмаз», «Нордголд» и Фонд развития инноваций республики подписали соглашение о реализации проекта.