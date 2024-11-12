Москва, 12 ноября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. На детской площадке во дворе жилого комплекса «Николин Парк» в Новой Москве нашли тело женщины. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным канала, погибшая — 47-летняя Анжела. Она проживала в этом же комплексе, занималась бизнесом, в браке не состояла.

Тело женщины обнаружили соседи. У погибшей зафиксировали черепно-мозговую травму. Рядом с трупом находилась бутылка виски. Следователи не исключают криминал. Ведётся поиск возможных подозреваемых, ход расследования инцидента контролирует прокуратура.

Как передавало ИА Регнум 7 ноября, в подмосковном Сергиевом Посаде задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери. По данным следствия, он зарубил её топором на почве конфликта и сам заявил в полицию.

В подмосковных Химках 21-летний хоккеист во время конфликта несколько раз ударил ножом свою мать, после чего женщина скончалась в больнице. Уточнялось, что у него были проблемы с алкоголем, на фоне чего происходили постоянные скандалы с матерью. Молодой человек в день убийства также был в состоянии опьянения, что и спровоцировало конфликт.