Сухум, 12 ноября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба 12 ноября прибыл на верхний Гумистинский мост, заблокированный протестующими против ратификации договора с РФ об инвестициях, для прояснения ситуации.

МВД Абхазии Дамей Авидзба

Он назвал нехорошей ситуацию на мосту главной республиканской автотрассы, по которой проходит маршрут от российской до грузинской границы, передало «РИА Новости».

По его словам, у многих людей нет возможности поехать по своим делам, так как движение по мосту перекрыли демонстранты. Авидзба ожидает, что руководство Абхазии подключится к решению проблемы и мост откроют так же, как ранее Кодорский.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября Россия приостановила обеспечение соцвыплат из-за того, что Абхазия не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим спорам, не обеспечила принятия соглашения об инвестиционных проектах и не отменила ограничения для российского бизнеса на рынке недвижимости. В результате абхазские парламентарии стали принимать обещанные России законопроекты.

Оппозиционеры выступили против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут реализовывать на территории Абхазии свои инвестиционные проекты. 12 ноября четыре человека были задержаны за противоправные действия в отношении депутата парламента Абхазии. Родственники задержанных и представители оппозиции предприняли попытку проникнуть в здание Службы госбезопасности (СГБ) в Сухуме.

Позднее протестующие перекрыли автотрассу республиканского значения и два моста, поставив на них тракторы. Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с массовыми протестами оппозиции в Сухуме провёл экстренное заседание Совбеза. К зданию СГБ стянули военную технику.