Начальник управления ГАИ Абхазии прибыл к протестующим в Сухуме
Начальник ГАИ Абхазии Авидзба прибыл к протестующим для прояснения ситуации
Сухум, 12 ноября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба 12 ноября прибыл на верхний Гумистинский мост, заблокированный протестующими против ратификации договора с РФ об инвестициях, для прояснения ситуации.
Он назвал нехорошей ситуацию на мосту главной республиканской автотрассы, по которой проходит маршрут от российской до грузинской границы, передало «РИА Новости».
По его словам, у многих людей нет возможности поехать по своим делам, так как движение по мосту перекрыли демонстранты. Авидзба ожидает, что руководство Абхазии подключится к решению проблемы и мост откроют так же, как ранее Кодорский.
Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября Россия приостановила обеспечение соцвыплат из-за того, что Абхазия не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим спорам, не обеспечила принятия соглашения об инвестиционных проектах и не отменила ограничения для российского бизнеса на рынке недвижимости. В результате абхазские парламентарии стали принимать обещанные России законопроекты.
Оппозиционеры выступили против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут реализовывать на территории Абхазии свои инвестиционные проекты. 12 ноября четыре человека были задержаны за противоправные действия в отношении депутата парламента Абхазии. Родственники задержанных и представители оппозиции предприняли попытку проникнуть в здание Службы госбезопасности (СГБ) в Сухуме.
Позднее протестующие перекрыли автотрассу республиканского значения и два моста, поставив на них тракторы. Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с массовыми протестами оппозиции в Сухуме провёл экстренное заседание Совбеза. К зданию СГБ стянули военную технику.