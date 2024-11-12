Москва, 12 ноября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. После победы на выборах в США Дональда Трампа у лидеров европейских стран началось осеннее обострение, заявил 12 ноября заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

AP/TASS Дональд Трамп

«У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение. Цель — загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он обратил внимание на заявление кандидата в канцлеры Германии, председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, потребовавшего от России завершить специальную военную операцию и пригрозившего снабдить украинскую армию дальнобойными ракетами Taurus.

Отметив, что подобные «ультиматумы» носят предвыборный характер и что поставка таких ракет только продлит агонию киевского режима, Медведев подчеркнул, что удары крылатыми ракетами многократно увеличат риск перехода конфликта в самую опасную стадию.

Политик выразил удивление стремлением европейских политиков устроить боевые действия на своей территории.

«Причём к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать», — заявил Медведев.

Он добавил, что в Европе не осталось опытных и умных лидеров. У руля находятся «ничтожества с завышенной самооценкой». Плохой сценарий остаётся самым вероятным, резюмировал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, избранный президент США Трамп 6 ноября заявил, что планирует не развязывать войны, а положить им конец. По данным The Wall Street Journal, команда Трампа разрабатывает план завершения конфликта на Украине, предусматривающего заморозку линии фронта и неприсоединение Киева к НАТО в ближайшие 20 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что недопустимо, чтобы после победы Трампа страны Европейского союза склонились к принципу «каждый сам за себя». По его словам, европейским странам нужна скоординированная стратегия в отношениях с Вашингтоном.

Мерц 11 ноября заявил, что в случае победы на выборах готов провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по теме Украины. Он намерен призвать Москву прекратить СВО. Если Россия этого не сделает, Германия может поставить Taurus Украине, сняв ограничения по ударам вглубь России.