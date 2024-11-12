Москва, 12 ноября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. По делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовали квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает 500 млн рублей. Об этом 12 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы следствия.

Илья Питалев/РИА Новости Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

«Речь идёт о квартире в районе Арбата площадью более 300 кв. м, кадастровая стоимость которой составляет около 116 миллионов рублей, а рыночная превышает 500 млн», — утверждает агентство.

По данным «РИА Новости», в квартире была зарегистрирована бывшая супруга чиновника Светлана.

Как передавало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Ни по одному из обвинений Иванов, арестованный по решению суда до 23 декабря, не признаёт вину.

24 сентября стало известно, что по делу Иванова наложен арест на имущество на сумму 82,5 млн рублей: на земельный участок площадью 82 тыс. кв. м, на загородный дом площадью 2,5 тыс. кв. м и на баню в Тверской области площадью 420 кв. м.

8 октября следователи завершили следственные действия по новому уголовному делу о растрате в особо крупном размере в отношении Иванова. Генпрокуратура России начала готовить материалы, необходимые для конфискации активов Иванова, включая особняк в центре Москвы, участок на берегу Волги, множество иномарок и десятки миллионов рублей.