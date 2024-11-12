Остров Итуруп, Сахалинская область, 12 ноября, 2024, 10:19 — ИА Регнум. На острове Итуруп бурый медведь напал на туриста и сопровождавшего его местного жителя. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Global Look Press/Monika Skolimowska/dpa

«Гость острова и курильчанин сейчас находятся в курильской больнице», — отмечается в сообщении.

Сотрудники лесничества разыскивают напавшее животное для последующего отстрела.

В агентстве напомнили о необходимости выбирать туристические или экскурсионные маршруты в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября в Якутии медведь насмерть задрал 56-летнего мужчину в Усть-Майском районе. Он погиб в результате нападения бурого медведя, который залез в жильё ночью через окно. Для поимки опасного зверя сформировали бригаду специалистов.

Ранее в Приморском крае ликвидировали медведя, убившего двух мужчин в дачном доме в Лучегорске. По словам очевидцев, медведь ворвался в дачный дом и растерзал двух мужчин, отца и сына, после чего покинул посёлок.