Севастополь, 12 ноября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Севастополя, который по заданию украинских кураторов пытался поджечь участок на железной дороге возле Балаклавской ТЭС. Об этом ФСБ сообщила 12 ноября.

Кадр из видео

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928877" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержан житель Севастополя, по заданию Киева пытавшийся совершить поджог

Поджог собирался совершить 29-летний житель Севастополя. Он по собственной инициативе в сентябре прошлого года вышел на представителя Службы безопасности Украины. Севастопольцу дали задание нарушить работу железнодорожного транспорта. Для этого он должен был поджечь специализированное оборудование.

Мужчина получил от куратора деньги, купил на них горючую жидкость. Выполнить задание СБУ он не успел: на месте преступления его задержали сотрудники ФСБ.

Против крымчанина следственный отдел ФСБ возбудил уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией»), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября в Крыму задержали местного жителя, который передавал в Киев данные о расположении военных объектов в Феодосии. Он фотографировал средства противовоздушной обороны. Мужчина сам вышел на связь с Главным управлением разведки украинского минобороны. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

В Татарстане 8 ноября ФСБ задержала жителя Набережных Челнов, подозреваемого в сотрудничестве с украинским террористическим формированием. Он передавал в Киев данные об объектах оборонной промышленности и военкоматов, спрятал приобретённые по заданию кураторов компоненты для изготовления коктейля Молотова в лесу. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).