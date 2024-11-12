Нижние Серги, Свердловская область, 12 ноября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. В Свердловской области следователи изучат обстоятельства, при которых школьник с разбега ударил другую ученицу ногой в грудь во время перемены. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе СК России.

Кадр из видео

В соцмедиа был опубликован видеоролик из школы города Нижние Серги. На нём подросток-мигрант разбегается и бьёт со всей силы ногой в грудь ученице, стоявшей, прислонившись к окну. От удара девочка прогибается назад, из её рук выпадает мобильный телефон.

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«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Свердловские следователи намерены опросить очевидцев произошедшего, педагогов, пострадавшую школьницу и её родственников, а также получить характеристику на участников инцидента. Будет устанавливаться степень тяжести вреда, причинённого здоровью девочки, и все обстоятельства инцидента.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Хабаровске подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе и попал в сверстника. Мальчик получил телесные повреждения. После оказания медпомощи его жизни ничто не угрожало. Следствие возбудило уголовное дело в отношении подростка по части 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).