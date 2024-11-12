Москва, 12 ноября, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Пожелтение слизистой оболочки рта может свидетельствовать о заболевании печени, заявил 12 ноября гепатолог, гастроэнтеролог Андрей Якушев.

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Этот признак появляется первым, затем желтеют белки глаз и кожа. Ещё одним симптомом является тупая боль и тяжесть в правом подреберье. Такие ощущения возникают в случае увеличения печени в размерах.

Ещё один симптом — пальмарная эритема, когда появляется покраснение кожи на ладонях.

«У мужчин этот признак в большинстве случаев говорит о наличии поражения печени, с женщинами сложнее, но обратить внимание точно стоит», — процитировала Якушева Lenta.ru.

Также следует обратить внимание на кожный зуд и сосудистые звёздочки, расходящиеся паутинкой от сосуда и при нажатии белеющие. Этот симптом нередко появляются при циррозе.

Врач подчеркнул, что без специальных исследований диагностировать заболевания печени можно только на поздних стадиях болезни.

Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил в беседе с ИА Регнум, что, если ребёнок заболел пневмонией, нужно срочно обратиться к врачу, не занимаясь самолечением. Он отметил, что сейчас следует наиболее тщательно следить за здоровьем детей, поскольку пневмониям подвержены именно они.