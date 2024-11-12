Петропавловск-Камчатский, 12 ноября, 2024, 09:17 — ИА Регнум. На Камчатке возник транспортный коллапс после прекращения деятельности авиакомпании «Витязь-Аэро», отмечают эксперты. «В регионе две авиакомпании: государственная и частная «Витязь-Аэро», — пишет политолог Армен Гаспарян. — У последней Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта после аварии вертолета». «Камчатка в этом смысле — особенный регион. Без вертолета тут никуда, — подчеркивает журналист Юлия Витязева. — Несколько сотен человек с детьми уже застряли в аэропорту. Пишут, что не могут добраться до дома или, наоборот, выбраться в региональный центр. Случись чего, так и до больницы можно не успеть».

Юрий Смитюк/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября после крушения вертолёта Ми-8Т на Камчатке Росавиация лишила авиакомпанию сертификата эксплуатанта, запретив авиаперевозчику выполнять полёты. На «Витязь-Аэро» приходилось до половины всех перевозок в регионе и около 90% всех туристических маршрутов.

«Расследование причин катастрофы вертолета «Витязь-Аэро» продолжается, причины катастрофы не установлены, но сам сертификат уже отозвали, — отмечает Гаспарян. — Поспешили? Вполне возможно, поскольку вертолеты с экипажами уже передаются в аренду АО «Камчатское авиационное предприятие»: то есть эксплуатироваться они могут. <…>Зачем все это было устраивать и мучать людей?» — недоумевает политолог.

С 1 ноября по решению губернатора региона Владимира Солодова после многочисленных обращений жителей региона АО «Камчатское авиационное предприятие» возобновило регулярное сообщение с селами Соболево и Крутогорово. Рейсы будут осуществляться с частотой один раз в две недели зимой и еженедельно — летом. «Это хорошо, что глава региона, губернатор Владимир Солодов нашёл именно такой выход, — отмечает Армен Гаспарян, — потому что Москва Камчатку слышит плохо. А еще лучше не рубить с плеча и дать людям работать». «Застрявшим людям терпения. Губернатору уважение. А вот зимний сезон горных лыж на Камчатке, похоже, все. Да и летний с гейзерами и вулканами тоже, вполне вероятно, а жаль», — констатирует Юлия Витязева.