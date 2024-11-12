Москва, 12 ноября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. В Государственную думу внесут законопроект, согласно которому в российские школы будет запрещено зачислять детей мигрантов, если они не знают русский язык. Об этом 12 ноября заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.

Артем Житенев/РИА Новости

«При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка», — заявил Володин.

Он добавил, что соответствующий законопроект готовится. Кроме того, этот вопрос будет отражён в проекте постановления Госдумы, запланированном к рассмотрению 20 ноября. Правительству в рамках постановления будут направлены предложения, касающиеся трудовой миграции и приезжающих в Россию мигрантов с семьям.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 9 ноября подписал закон, запрещающий посредничество при проведении экзамена для мигрантов. Тестирование и выдачу документа могут проводить исключительно госучреждения, которые вошли в установленный правительством перечень.

Глава комитета ГД по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 11 ноября заявил, что правительство рассмотрит пакет законопроектов по ограничению максимального срока аренды жилья мигрантами одним годом.